Chiusure notturne sull’autostrada A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Quarcino”, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. , per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Quarcino”, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 luglio, sarà

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.