“Cinema sotto le stelle”, film su grande schermo tra Somma Lombardo e frazioni

Anche quest’anno, l’estate di Somma Lombardo si arricchisce con l’iniziativa “Cinema sotto le stelle”, giunta alla sua 16ª edizione. Organizzata dalla Proloco di Somma Lombardo in collaborazione con le associazioni locali e il patrocinio del Comune, questa manifestazione offre serate di cinema all’aperto con ingresso libero. Gli spettacoli si terranno in vari punti della città, toccando tutte le frazioni e garantendo un’ampia partecipazione della comunità.

Il programma si apre mercoledì 10 luglio alle 21:15 nel Cortile del Palazzo Comunale con “Campioni – Champions“. In caso di maltempo, la proiezione si terrà nella Sala Polivalente. Questo film, interpretato da Woody Harrelson, è una commedia che segue la storia di una squadra di basket formata da giocatori con disabilità intellettive, allenata da un coach riluttante. La pellicola esplora temi di inclusività e perseveranza attraverso una narrazione leggera e toccante, promettendo di coinvolgere il pubblico con il suo mix di umorismo e sensibilità.

La rassegna continua mercoledì 17 luglio alle 21:15 al Campo Oratorio Maddalena con “Il Grande Giorno“. Questa commedia italiana, diretta da Massimo Venier, vede protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. La trama ruota intorno ai preparativi e agli imprevisti che caratterizzano un matrimonio in famiglia, offrendo risate e situazioni esilaranti. Il film promette di essere un’occasione perfetta per una serata all’insegna del divertimento in compagnia di tre comici molto amati dal pubblico italiano.

Mercoledì 24 luglio alle 21:15 in Piazza S. Stefano a Mezzana sarà la volta de “Il Ritratto del Duca”. In caso di maltempo, la proiezione si sposterà nella Sala Polivalente. Questa pellicola racconta la storia vera di Kempton Bunton, un tassista che nel 1961 rubò un prezioso ritratto del Duca di Wellington dalla National Gallery di Londra. Con Jim Broadbent e Helen Mirren, il film mescola abilmente commedia e dramma, offrendo una riflessione sulla giustizia sociale e sull’importanza dell’arte nella vita di ognuno.

Il programma prosegue mercoledì 31 luglio alle 21:00 al Campo Oratorio Coarezza con “Tutti a Bordo”. In caso di maltempo, la proiezione si terrà nell’ex scuola elementare Coarezza. Questa commedia brillante racconta le disavventure di un gruppo di amici che si imbarcano in un viaggio caotico e pieno di sorprese. Il film, ricco di gag e situazioni comiche, promette di intrattenere il pubblico con il suo ritmo vivace e le sue trovate esilaranti.

La rassegna si conclude mercoledì 4 settembre alle 21:00 nel Cortile del Palazzo Municipale con “Il Gatto con Gli Stivali 2”. Anche in questo caso, in caso di maltempo, la proiezione si terrà nella Sala Polivalente. Questo film d’animazione, sequel del celebre “Il Gatto con gli Stivali”, segue le nuove avventure del famoso felino spadaccino. Adatto a un pubblico di tutte le età, il film combina azione, umorismo e un tocco di magia, promettendo di chiudere la rassegna con una serata piacevole per tutta la famiglia.

L’iniziativa “Cinema sotto le stelle” offre un ricco programma di film per tutte le età, in un’atmosfera conviviale e rilassata. Un’opportunità per godersi le serate estive all’aperto, riscoprendo il piacere del cinema in compagnia della comunità.