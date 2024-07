Cinema, verso un’estate da record al MIV – Multisala Impero

Verso un’estate da record per il MIV – Multisala Impero Varese. In questa anomala estate dal punto di vista climatico, il cinema Multisala in centro a Varese sta registrando numeri di record, con presenze di spettatori che hanno già superato lo stesso periodo del 2023, quando erano usciti i film-fenomeno della scorsa stagione, Barbie e Oppenheimer.

«Rispetto all’anno scorso si sta andando ancora meglio – spiegano Andrea Cervini del MIV -, in poche parole a oggi siamo già come se fossimo alla fine di luglio dell’anno passato. Lo dobbiamo tanto a al film Inside Out 2, che ha già fatto 21.500 spettatori a cui si aggiungono i 400 in lingua originale, che si uniscono ai tanti altri film usciti. Avevamo avuto un maggio sottotono, come accaduto a livello nazionale, mentre i primi tre mesi dell’anno erano andati meglio dell’anno scorso. Eravamo ottimisti, nonostante alcuni film abbiano lavorato meno del previsto, poi l’arrivo di Inside Out 2 ha fatto recuperare tutto, andando anche oltre le più rosee aspettative».

Cervini guarda con positività anche al prossimo futuro, fino alla fine dell’anno, segno che per le persone stanno tornando al cinema con passione e costanza: «Considerando che il 24 luglio esce Deadpoool e Wolwerine, di cui si sta già vendendo molto bene, e che avremo anche a ruota Cattivissimo Me 4 a agosto, la situazione si prospetta molto bene. Inoltre, se guardiamo avanti, abbiamo una seconda parte dell’anno con molte uscire promettenti: abbiamo buone sensazioni con Wolf – Lupi solitari con Clooney e Pitt, poi a ottobre esce Joker 2 e il 14 novembre Il Gladiatore 2, in attesa del 27 novembre con Oceania 2, mentre il 19 dicembre Mufasa. Insomma, non mancano i titoli che faranno anche da traino a opere più ricercate. Poi ci sono film che sono delle incognite e che potrebbero essere delle sorprese, come potrebbe essere l’italiano Taaac del Milanese Imbruttito che esce il 26 settembre, di cui faremo anteprima del 15 al 18 agosto».

«Si sta tornando a voler bene al cinema e alle sale cinematografiche – conclude Cervini -. Noi comunque continuiamo nella nostra opera di diversificazione, si sta tornando ai livelli sperati e nel frattempo abbiamo creato numerosi altri eventi, come le collaborazioni con il territorio e con le scuole, oltre alle numerose iniziative serali con diverse realtà associative».