Cocaina pronta per essere spacciata, arrestato un 50enne a Castiglione Olona

Cocaina pronta per essere spacciata. È stato fermato per un controllo a Castiglione Olona ed è finito in manette un 50enne. L’operazione è stata portata a termine lo scorso venerdì 28 giugno dai carabinieri della Stazione di Castiglione Olona (Compagnia di Saronno), nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, insospettiti dai movimenti, hanno, infatti, fermato e controllato l’uomo che viaggiava a bordo di una utilitaria. Grazie ad un’accurata perquisizione, estesa anche alla sua abitazione, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina e di circa 200 euro.

L’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione

alla Polizia Giudiziaria con obbligo di dimora nel comune di residenza.