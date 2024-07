Cominciano le nuove asfaltature a Varese: si comincia da via Bainsizza e via Limido

Questa mattina, lunedì 1 luglio 2024, sono iniziati gli attesi i lavori di asfaltatura in diverse vie di Varese.

Gli operai sono già al lavoro in via Bainsizza, Castelli e Limido, nel tratto compreso tra via Sant’Imerio e via Goldoni.

Nei prossimi giorni, le operazioni di asfaltatura si estenderanno a via Vicenza, Largo Talamoni e un tratto di via Sanvito.

Questi lavori fanno parte dell’annunciato piano asfaltature annunciato dal Comune di Varese che, nei prossimi mesi, coprirà 20 chilometri di strade, per un totale di 130 mila metri quadri di nuovo asfalto.