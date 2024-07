Conto alla rovescia per la Ride to Donate, terza edizione dell’evento che unisce passione per il ciclismo e solidarietà

Ride to Donate è un progetto che nasce nel 2022 in memoria di Luca Gaspari, noto commerciante del centro di Varese scomparso a causa della leucemia, e che ha come obiettivo raccogliere fondi per la ricerca attraverso una “maratona” ciclistica, a conclusione della quale è prevista una grande giornata di festa da vivere tutti assieme

Conto alla rovescia per la Ride to Donate, evento che unisce la passione per il ciclismo alla solidarietà, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Ride to Donate è un progetto che nasce nel 2022 in memoria di Luca Gaspari, noto commerciante del centro di Varese scomparso a causa della leucemia, e che ha come obiettivo raccogliere fondi per la ricerca attraverso una “maratona” ciclistica, a conclusione della quale è prevista una grande giornata di festa da vivere tutti assieme.

Nella prima fase saranno protagonisti i ciclisti amatoriali del Team Kannelloni, che partiranno sabato 13 luglio da piazza Monte Grappa a Varese alla volta del Santuario di Oropa, nel Biellese, per ritornare a Varese (scelta per la prima volta come meta finale) domenica 14, intorno alle 17.30.

All’arrivo a Varese inizierà la fase due dell’evento: una grande festa aperta a tutti, grandi e piccini, in piazza Beccaria, con il patrocinio del Comune di Varese e il supporto dei commercianti. In programma stand di food & beverage a cura della Griglieria Ripoli, ristopub Birbante, Buosi food experience, Drogheria 36, bar Ultimo e Il pane di Teo Bakery Shop. E ancora: Pop-up market abbigliamento con Creanza Creative Market e, naturalmente, la musica dal vivo e consolle dj con Anna Agnello, Luca Fraula e Roberto Cifa. Sport, musica e buon cibo uniti per fare del bene: i proventi dell’iniziativa verranno infatti devoluti per sostenere la lotta alle malattie del sangue.

Nelle prime due edizioni dell’evento sono stati infatti raccolti oltre 38 mila euro, interamente devoluti alla sezione varesina di AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) che collabora a stretto contatto con l’unità di ematologia dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Menzione speciale per tutti i partner che hanno creduto nel progetto e che hanno reso possibile il suo svolgimento: su tutti AIL Varese e poi Peruffo Cicli, Mercadante Truck, Quadrifer, Pasticceria Matisse, CR8-Respira, Roto srl, Camp My Ride, Concessionaria Automobilistica Fratelli Simonetta. Per il prezioso supporto un grande ringraziamento anche a Simone Pattini e Ambra Parola.

Quest’anno puntiamo a fare ancora di meglio! Non mancate!

