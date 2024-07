Cuore pieno torna nelle piazze con Busto Arsizio Sport: 300 iscritti e 3 mila minuti di gioco

Calcio a 5, basket 3vs3 e beach volley nelle piazze centrali della città e un village pensato per i più piccoli. Dall’8 al 14 luglio torna per il terzo anno l’iniziativa benefica organizzata dall’associazione

Per un’intera settimana, dall’8 al 14 luglio, il centro della città si trasformerà in un grande campo sportivo a cielo aperto grazie alla terza edizione di Busto Arsizio Sport, evento promosso dall’associazione Cuore Pieno con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

Busto Arsizio Sport si compone di tre tornei che si disputeranno in orario serale (ore 19.00 – 24.00 in settimana e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 nella giornata di sabato e dalle ore 16.00 alle ore 23.00 nella giornata di domenica) in piazza San Giovanni (calcio a 5) e piazza santa Maria (beach volley 4vs4 e basket 3vs3).

«Siamo alla consacrazione di questo evento, che è un pò il nostro festival di Sanremo dello sport – ha osservato l’assessore allo sport Maurizio Artusa – Un evento che unisce le realtà sportive, il settore del commercio, la solidarietà e rende vivo il centro con i giovani e lo sport. Quest’anno abbiamo alzato ancor di più l’asticella, tutto è organizzato al meglio anche dal punto di vista della sicurezza».

Novità di quest’anno l’allestimento in piazza Vittorio Emanuele II di un “villaggio Cuore Pieno”, dedicato ai più piccoli con attrezzature gonfiabili, tavolo da ping pong e calcetto balilla, che sarà aperto dalle ore 19:00 alle ore 23:45 nelle giornate di giovedì e venerdì e dalle ore 16:00 alle ore 24:00 nella giornata di sabato.

Gli iscritti ai tornei al momento sono circa 300, le iscrizioni sono state chiuse in anticipo rispetto agli anni scorsi perché il numero massimo per un’ottimale gestione dei calendari è stato raggiunto prima del previsto, segno della crescita di una manifestazione che l’anno scorso ha visto la partecipazione di più di 280 atleti, 60 volontari, più di 15.000 spettatori per una settantina di partite e 3.000 minuti di gioco.

E non solo: durante la settimana, sono previsti incontri con personalità del mondo dello sport che racconteranno le loro esperienze, mettendo in evidenza la cultura sportiva e i valori dello sport, anche in relazione ad aspetti sociali.

Al momento sono previsti incontri martedì 9 luglio con Francesca Dallapè, argento nei tuffi alle Olimpiadi di Rio nel 2016 con Tania Cagnotto, giovedì 11 luglio con gli atleti bustocchi Daniele Crosta, unico bustocco medagliato alle Olimpiadi nel 2000 a Sidney nel fioretto a squadre, Riccardo Colombo allenatore della Pro Patria ed ex calciatore, Riccardo Maino, atleta paralimpico campione del mondo di atletica.

Sabato 13 sarà la volta di un incontro dedicato a sport e sociale con Giampietro Ghedini e Tony Bertasio dell’associazione “Ema pesciolinoRosso”, nata a supporto dei giovani in difficoltà, in memoria di un adolescente che ha perso la vita dopo un’overdose di sostanze stupefacenti.

Il tutto avrà scopo benefico: il ricavato sarà devoluto a favore di un progetto dell’associazione Cuore pieno che si prefigge di fornire borse di studio sportive a bambini e ragazzi le cui famiglie si trovano in condizioni di difficoltà, per permettere loro di iscriversi a corsi e attività sportive. “Vogliamo dare agli altri un po’ della fortuna che abbiamo avuto noi senza rendercene conto” ha commentato la vice presidente dell’associazione Giuditta Lualdi, nota atleta dell’UYBA Volley Busto Arsizio.