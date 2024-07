Da Cuveglio il manuale su come “sopravvivere“ ai cuccioli di cane

È in uscita “The Dark Side of Puppies“ ovvero “Manuale di sopravvivenza umana per la gestione dei cuccioli”, testo realizzata dall’istrutrice cinofila Sara Tagliati di Cuveglio che promette di diventare un punto di riferimento per tutti i proprietari di cani, sarà disponibile dal 25 luglio 2024.

Un Manuale Completo per Proprietari di Cuccioli

“The Dark Side of Puppies” è un’opera che offre consigli pratici, tecniche comprovate e suggerimenti utili per affrontare ogni fase della crescita del cucciolo. Il libro copre una vasta gamma di argomenti, dalla scelta del cucciolo giusto per la famiglia alla comprensione del comportamento canino, fino all’instaurazione di una relazione di fiducia e amore col nuovo amico a quattro zampe. Con vent’anni di esperienza nel campo, Sara Tagliati guida i lettori attraverso le migliori strategie per l’addestramento, la socializzazione e la gestione dei primi problemi che possono sorgere con un cucciolo.

Chi è Sara Tagliati

Sara Tagliati è una professionista con una formazione eclettica e approfondita. Laureata in ingegneria ambientale, ha completato due master all’Università di Pisa in Istruzione Cinofila ed Etologia degli Animali d’Affezione. Attualmente, insegna all’Università di Padova e ha già pubblicato nel 2022 “Cino Viaggio”, un manuale sui viaggi con i cani. Dal 2006, contribuisce attivamente alla formazione di nuovi istruttori cinofili, mettendo a disposizione la sua vasta esperienza e conoscenza del comportamento animale.

Dettagli di Pubblicazione

Il libro “The Dark Side of Puppies – Manuale di Sopravvivenza Umana per la Gestione dei Cuccioli” sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 25 luglio 2024.

Per ulteriori informazioni o peordini del libro, è possibile contattare direttamente Sara Tagliati via email all’indirizzo info@istruzionecinofila.it o al numero +39 328.7447440. In alternativa, potete contattare la casa editrice New Book Edizioni all’indirizzo info@newbookedizioni.it o al numero +39 02 1234 5678.(foto pixebay)