“Da prato fiorito a fienile, valeva la pena?” il consigliere Esposito sulle aiuole di viale Europa a Varese

Ricordate il prato fiorito delle aiuole di viale Europa a Varese? Per un certo periodo quelle aiuole sono state fotografate da molti lettori, per l’esplosione di colori che provocavano in quella strada a grande scorrimento. Rendevano più allegra la primavera varesina, colorandola di blu e rosso.

Ora però è estate, le temperature sono cambiate sensibilmente, e le stesse aiuole hanno colori e appeal diversi, che non sono sfuggite al consigliere di Forza Italia Domenico Esposito. «Erano un prato fiorito, sono diventate un fienile – commenta – i fiori sono secchi e gialli, tanto valeva mettere un normale prato: almeno non avrebbe avuto quest’aspetto ora».

Naturalmente si tratta di un effetto normale, legato all’andamento delle stagioni. Ma l’aspetto, oggettivamente, è ora arido. Lo trovate naturale o sgradevole? Voi cosa ne pensate?

Le aiuole com’erano