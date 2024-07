Danni per il maltempo, chiude il parco di Villa Recalcati a Varese

Il parco di Villa Recalcati, a Varese, resterà chiuso per alcuni giorni in seguito ai danni causati dal forte maltempo che si è abbattuto su tutta la provincia lo scorso venerdì 12 luglio.

Attualmente infatti ci sono alcuni alberi abbattuti, lesionati e addirittura sradicati (foto in alto) che devono essere asportati. La Provincia di Varese – che ha sede proprio a Villa Recalcati, così come la Prefettura – ha comunicato che le squadre di operai sono al lavoro per la messa in sicurezza dell’area, solitamente aperta al pubblico.

In questo momento (la comunicazione è stata emessa martedì mattina, 16 luglio) non sono stati stabiliti tempi per la riapertura che avverrà quando le condizioni di sicurezza saranno garantite.