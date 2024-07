Ddl sicurezza: Pellicini, “bene l’approvazione dell’emendamento per la tutela legale delle forze di polizia“

«Sono soddisfatto per l’approvazione in commissione dell’emendamento, presentato anche a mia firma, che rafforza la tutela legale per gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio. Gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che quotidianamente si sacrificano per servire lo Stato e garantire la sicurezza e il soccorso ai cittadini, avranno cosi’ riconosciuta una tutela indispensabile per l’esercizio delle loro funzioni», lo afferma Andrea Pellicini Deputato e componente della Commissione Giustizia.

«L’emendamento approvato stabilisce che “agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell’interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell’ufficiale o agente a titolo di dolo.”