Debutta il volo Air China da Milano Malpensa a Chengdu

Debutta il volo da Milano Malpensa a Chengdu: nella mattina di lunedì 29 luglio “Air Choina” è giunto il primo volo dalla metropoli cinese, uno dei maggiori centri (quindici milioni nel 2020) del Paese del dragone. (Foto di Roberto Gernetti)

Il lancio del volo era stato annunciato per fine 2023, ma poi la data è stata annunciata alla successiva summer.

Il volo è operato per tre volte a settimana con Airbus 350-900 e il primo decollo ha visto a bordo 279 passeggeri.

La cerimonia inaugurale ha visto l’intervento del console a Milano della Repubblica Popolare e dell’ad di Sea Armando Brunini.

È la quarta destinazione per Air China, dopo Pechino, Shanghai e Whengzou, a cui si aggiungono gli altri voli: Hainan Airlines opera il volo per Shenzen e quello per Chongqing. Cathay Pacific vola tre volte alla settimana su Hong Kong, mentre l’italianissima Neos – di base a Malpensa – vola su Nanchino con B787 Dreamliner. A questo si potrebbe aggiungere anche il volo per Taiwan operato da Eva Air.

Dal 26 settembre è poi previsto il volo China Eastern per Xi’an.