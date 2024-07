Dopo l’allagamento del ponte di Cairate, il sindaco Pugliese: «Noi siamo intervenuti, ma ora tocca alla Provincia»

Diversi centimetri di acqua accumulati sulla parte centrale del ponte di Cairate. Il timore di tanti automobilisti di passare con la propria vettura rischiando di danneggiarla.

Il 12 luglio in Valle Olona le condizioni del ponte cairatese erano uno degli argomenti più dibattuti: come in altre zone della provincia, il nubifragio eccezionale arrivato all’alba di venerdì ha causato disagi e preoccupazione.

Come verificatosi più volte purtroppo, recentemente, una tale portata d’acqua ha conseguenze pericolose per la sicurezza e l’ambiente: Protezione civile e Forze dell’Ordine sono ogni volta in prima linea per occuparsi di situazioni di pericolo.

Così è avvenuto a Cairate: «Non appena il ponte ha iniziato ad accumulare acqua siamo subito intervenuti – spiega il sindaco Anna Pugliese – chiudendo la circolazione delle vetture per circa mezz’ora. La nostra Protezione civile ha aperto le caditoie permettendo all’acqua di uscire. Conosciamo la situazione problematica del ponte, che presenta una conca nella parte centrale: è uno dei primi punti in paese ad essere monitorato. Nonostante non sia di nostra competenza, interveniamo immediatamente per garantire la sicurezza».

In effetti, il ponte è di competenza provinciale e il sindaco Pugliese anticipa un progetto che la Provincia attende di attivare: «Nel piano di ristrutturazione del ponte, elaborato dagli uffici provinciali, è prevista la sistemazione delle caditoie affinché queste situazioni non si verifichino più, ma i primi bandi erano andati deserti. Attendiamo anche noi i lavori, intanto il Comune continuerà ad intervenire per rispondere a questi eventi atmosferici straordinari».