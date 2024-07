Dopo l’alluvione in Mesolcina riapre il San Bernardino, autostrada transitabile da venerdì 5 luglio

Due settimane dopo la devastante ondata di maltempo che ha colpito la Mesolcina, e in anticipo rispetto alle previsioni, l’autostrada A13 sarà nuovamente percorribile su una sola corsia a partire da domani, venerdì 5 luglio 2024 alle ore 05:00.

Anche la strada cantonale nonché il passo del San Bernardino saranno aperti al traffico nord-sud fino a Lostallo. Rimane chiusa al traffico di transito la strada tra Lostallo e Grono.

Il posto di informazione e di controllo di Hinterrhein sarà soppresso; da domani, venerdì 5 luglio, alle ore 05:00 il traffico di transito sarà informato e controllato a Lostallo.

Tra Lostallo e Grono la strada cantonale rimane chiusa al traffico di transito fino a nuovo avviso. Presso il posto di informazione e di controllo di Lostallo il traffico sarà indirizzato verso la strada nazionale A13.

L’Ufficio tecnico dei Grigioni ricorda che “affinché i lavori di sgombero e di ripristino non vengano ostacolati e possano procedere rapidamente è fondamentale che la maggior quantità di traffico possibile venga tenuta lontana dalla zona interessata”.

In particolare in zona Sorte (nella foto), questi lavori richiederanno ancora diverse settimane.

Perciò la strada cantonale è a disposizione esclusivamente del traffico locale nonché del traffico lento. Hanno diritto di circolare i viaggiatori con destinazione tra Lostallo e Grono, in particolare il traffico turistico con la prova di una prenotazione.