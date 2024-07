Due incidenti in serata in Valceresio ad Arcisate e Porto Ceresio

Serata di incidenti in Valceresio. Lunedì 15 luglio, Nel giro di pochi minuti i soccorsi sono dovuti intervenire prima ad Arcisate e poi a Porto Ceresio.

Verso le 19.20 ad Arcisate due auto si sono scontrate in via Matteotti, lungo la Ss 334. Sul posto sono intervenute due ambulanze che si sono prese cura di due donne, una di 23 e una di 30 anni. Le due persone coinvolte nello scontro sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per aiutare il personale sanitario e mettere in sicurezza l’area.

Una decina di minuti più tardi, invece, sul lungolago di Porto Ceresio in via Mazzini c’è stato un investimento ciclista. Due le persone coinvolte: una donna di 46 anni e un uomo di 64. E anche in questo caso i soccorsi hanno fatto rientro verso i rispettivi ospedali in codice giallo.