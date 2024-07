Esposizione filatelica in occasione della festa Celtica

Nei giorni 26-27-28 Luglio, in occasione della festa Celtica al campo sportivo di Golasecca, ci sarà la possibilità di visitare una piccola esposizione filatelica organizzata da Alex Rebecchi in collaborazione con la biblioteca di Golasecca.

In mostra la sua collezione personale con materiale che ha come tematica principale “l’evoluzione del servizio postale”: dalla storia di come è nato il servizio postale, quando e in che modo si è sviluppato attraversando le varie epoche storiche, quando e è stato introdotto il primo francobollo al mondo (il penny black) e successivamente quando sono state stampate anche le prime serie in Italia. Verranno esposti manoscritti, lettere, documenti e francobolli, accompagnati da didascalie che descriveranno il periodo storico ed il contesto politico di appartenenza. La mostra sarà l’occasione per rivivere la storia del nostro paese e ripercorrere qualsiasi evento storico. In queste giornate si terrà anche la tradizionale festa celtica al campo sportivo di Golasecca, quindi ci sarà anche la possibilità di visitare il museo del GAM, che resterà aperto al pubblico.