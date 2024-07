Fagnano Olona dice addio a Nino Medde che ha insegnato a guidare a generazioni di ragazzi

Per decenni ha insegnato a guidare a generazioni di fagnanesi. Si è spento ieri, mercoledì, Nino Medde, titolare dell’autoscuola Aldo di Fagnano Olona. A dare la notizia la moglie Annamaria, le figlie Valeria e Veronica col genero Riccardo. In molti lo hanno ricordato questa mattina, una volta appresa la notizia, sui social.

Il funerale avrà luogo venerdì 19 luglio alle ore 10.00 nella Chiesa Parrocchiale di San Gaudenzio in Fagnano Olona.

Al termine delle esequie si proseguirà per il Cimitero di Solbiate Olona. Nino riposa presso la propria abitazione in via Marmolada 36 in Fagnano Olona. Il S. Rosario sarà recitato giovedì 18 c.m. alle ore 20.30 in abitazione.