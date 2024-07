Fino al 4 agosto Palazzo Verbania ospita la mostra dei Liberi Artisti

Lo scorso 7 luglio, dopo oltre ventiquattro ore di pioggia torrenziale poche ore prima dell’inaugurazione della mostra “Peach Fuzz, color of year 2024” le nuvole si sono diradate ed è spuntato un magnifico sole. Ciò ha favorito l’afflusso di numerosi visitatori che prima di vedere l’esposizione hanno ascoltato con attenzione l’intervento del presidente dell’Associazione Daniele Garzonio che ha ringraziato il pubblico e gli artisti presenti e illustrato gli scopi che hanno sempre ispirato l’attività del sodalizio artistico varesino. L’Assessore alla Cultura del comune di Luino, Serena Botta, ha ricordato come il tema di quest’anno vuole dare un segnale di ottimismo, di gentilezza e di dialogo costruttivo tra le persone. Poi, ha aggiunto che dopo la positiva esperienza con la mostra “Viva Magenta” dello scorso anno il Comune di Luino intende continuare anche in futuro la collaborazione con la ALAPV. Infine ha preso la parola il critico Lorenzo Mortara il quale ha messo in evidenza il modo con cui gli artisti si sono impegnati con la loro creatività a visualizzare le molteplici e suggestive implicazioni dettate dal tema.

L’interessante esposizione è accompagnata da un prezioso catalogo di ottanta pagine con le immagini delle trentasei opere esposte, una poesia di Romano Oldrini e vari testi critici.

Artisti partecipanti: Stefano Banfi – Luca Barbiero – Gabriella Barioni – Mario Battimiello – Anna Bernasconi – Marialuisa Bossi – Enrico Brunella – Alfredo Caldiron – Ignazio Campagna – Franca Carra – Irene Cornacchia – Emilio Corti – Franco Cucci – Giovanni Dal Cin – Franca D’Alfonso – Paola Esposito – Gilberto Facchinetti – Sara Galati – Daniele Garzonio – Sara Gorlini – Eva Hodinovà – Giovanni La Rosa – Lorenzo Luini – Giuseppe Maggi – Luca Missoni – Serena Moroni – Stefania Pellegatta – Giancarlo Pozzi – Antonio Quattrini – Daniela Radice – Marco Saporiti – Sandro Sardella – Ana Elena Sasu – Rosaria Stevenazzi – Franco Trento – Dario Zaffarroni.

“Peach Fuzz, color of year 2024”.

Luino, Palazzo Verbania.

Via Dante Alighieri 5.

Dal 7 luglio al 4 agosto 2024.

Orari di visita: da Giovedì a Domenica, ore 10,00/12,00 e 14,00/18,00.