Forest Bathing, un bagno di natura all’Oasi Zegna

Immagina di camminare scalzo in un bosco, o semplicemente in silenzio ascoltando il rumore del vento; immagina di immergerti in un torrente fresco di montagna e rilassarti sulle radici di un albero, di toccarne la corteccia ruvida, tenendo gli occhi chiusi e immagina un luogo in cui rendere possibile che la felicità possa esistere. Un bagno di natura per darci la possibilità di stabilire un contatto pieno con noi stessi, con gli altri e con l’ambiente.

L’estate è il momento migliore per praticare questa forma immersione nelle sostanze naturali positive, quando molte latifoglie, come faggi e betulle, si trovano al massimo del loro sviluppo apportando benefici balsamici, soprattutto al sistema respiratorio.

Il Forest Bathing mira proprio a migliorare la salute fisica e sociale migliorando la connessione con la natura, le relazioni interpersonali e la coesione sociale.

IL PROGRAMMA PROPOSTO DA OASI ZEGNA

Sabato 27 luglio

– 9,30: arrivo, presentazioni ed introduzione

– 10,00: escursione nel boschi con pratiche di Forest Bathing e lezioni teoriche formative di foresta

– 13,00: pranzo

– 14,30: escursione nel boschi con pratiche di Forest Bathing e lezioni teoriche formative di foresta

– 18,30 – 21:00: pausa relax e cena

– 21,00 – 22:00: camminata in notturna

Domenica 28 luglio

– 9,00: meditazione in natura del mattino

– 10,00: escursione nel boschi con pratiche di Forest Bathing e lezioni teoriche formative di foresta

– 13,00: pranzo

– 14,30: escursione nel boschi con pratiche di Forest Bathing e lezioni teoriche formative di foresta

-17,00: condivisione finale, conclusioni e saluti

In base alle condizioni meteo ed al gruppo il programma potrà subire delle modifiche a discrezione degli istruttori.

COSTO

Il prezzo per l’esperienza è di 90€ (escluso vitto e alloggio)

VITTO E ALLOGGIO

Pasti e soggiorno al Rifugio Piana del Ponte, sistemazione in camerate

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Enrico De Luca, istruttore certificato CSEN: T. 334 1226454 (anche whatsapp) – M: infoz@richiamodelbosco.it