Il capitano ritorna in Serie A: Giancarlo Ferrero firma per Brescia

Prima i saluti, commossi e sentiti a Trieste con cui ha ottenuto la promozione in Serie A, poi la firma sempre nella massima categoria del basket ma con un’altra maglia. Giancarlo Ferrero disputerà il prossimo campionato con la Germani Brescia e quindi tornerà da avversario nel “suo” palasport, quello di Masnago.

Il capitano di lungo corso della Openjobmetis aveva lasciato Varese l’estate scorsa con la volontà di proseguire la carriera da giocatore, anche scendendo di categoria. Ad accoglierlo era stato Michael Arcieri, gm della Pallacanestro Trieste: dopo un’annata a tratti difficile i giuliani hanno concluso con il botto, battendo Cantù in finale playoff e tornando in A a un anno dalla retrocessione.

Ora un nuovo capitolo, quello con la Leonessa che cercava un italiano nel reparto ali-lunghi per ritoccare un roster piuttosto rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione (ma sono rimasti due big come Della Valle e Bilan). Ferrero, nato a Bra nel 1988, sarà allenato da un ex azzurro, Peppe Poeta, alla prima esperienza da head coach dopo l’apprendistato da assistente di Ettore Messina a Milano.

Senza dubbio, al proprio ritorno sotto la volta della Itelyum Arena, Ferrero (che tra le altre cose ha scelto di vivere a Varese e di impiantare qui la propria attività lavorativa extra-basket) riceverà un’ovazione da parte di tutto il pubblico di fede biancorossa. Non appena saranno stilati i calendari, saranno in molti a segnare con il classico “circoletto rosso” la data giusta. Lui per primo.