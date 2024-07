Il mondo della pallavolo piange Raffaele Forte

È un giorno triste per il mondo dello sport e della pallavolo. È morto Raffaele Forte, capostipite della famiglia che ha fatto la storia del volley in provincia di Varese e in tutta Italia. Dopo essere stato per più di un decennio massaggiatore dell’Inter, si trasferì a Samarate per aprire il proprio centro massofisioterapico. Poi l’avvicinamento al mondo della pallavolo e le grandi imprese fino a diventare presidente onorario della Futura Volley. Alla moglie Bruna è dedicato il torneo diventato un classico appuntamento di inizio stagione.

Il messaggio della Futura Volley:

La Futura Volley Giovani si stringe tutta in un fortissimo abbraccio a Michele e Franco per la perdita del caro papà Raffaele.

Patriarca della famiglia, la sua vita è stata interamente nello sport, al quale ha dedicato grande passione e amore. Storico massaggiatore dell’Inter di Helenio Herrera, iniziò la propria attività nella squadra nerazzurra nel 1967, fino al 1981. Poi l’apertura del centro massiofisioterapico a Samarate e il lavoro insieme ai propri figli, fino alla nuova passione per la pallavolo che è stato il motivo conduttore degli ultimi anni, con la carica di Presidente Onorario di Futura Volley.

La società intera esprime le sue più sentite condoglianze a Franco e Michele e a tutta la famiglia.