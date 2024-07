Il rapper Baby Gang lascia il carcere di Busto Arsizio e torna ai domiciliari

Zaccaria Mohuib, il rapper da 22 milioni di follower da tutti conosciuto come Baby Gang, è uscito poco dopo le 12,30 di giovedì 4 luglio dal carcere di Busto Arsizio dove era stato accompagnato qualche settimana fa dopo l’uscita delle discutibili foto con pistola in pugno scattate durante uno shooting per il suo nuovo album.

Il trapper era atteso fuori dai cancelli di via per Cassano da una Lamborghini Huracan arancione con la quale si è poi allontanato. Poche parole ai giornalisti presenti: “La legge italiana non funziona un c…” ha detto.

Il trapper di origini maghrebine ora tornerà ai domiciliari per proseguire la custodia cautelare mentre nei giorni scorsi è stato assolto dall’accusa di rapina “per non aver commesso il fatto”.

Rimane la condanna in primo grado a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria a cui avrebbe preso parte durante una serata nella movida milanese. Per questa accusa è in corso il processo d’appello.