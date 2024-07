Il sindacato: “Magrini rettifichi le sue dichiarazioni e si scusi con i docenti”. È polemica sull’Agenzia formativa

Le improvvise dimissioni della presidente del cda dell’Agenzia formativa di Varese, Nadia Cattaneo, hanno innescato la polemica tra il presidente della Provincia di Varese e il sindacato di categoria. I tre segretari Gabriella Sierchi (Fp Cgil Varese), Nunzio Praticò (Cisl FP dei Laghi) e Lorenzo Raia (Uil Fpl Varese), in una nota stampa congiunta, contestano le affermazioni di Marco Magrini. In particolare la circostanza secondo cui «le dimissioni sarebbero da attribuire a un “clima di tensione” tra i docenti, insinuando anche l’invio di lettere anonime alla presidente» affermazioni che creerebbero «una situazione critica in un momento delicato per l’ente, che deve affrontare la programmazione del nuovo anno scolastico con una gestione instabile e la mancanza di figure chiave».

I sindacati della Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl ritengono queste affermazioni calunniose e chiedono una rettifica formale, sottolineando che «nonostante le difficoltà, i docenti e il personale hanno continuato a lavorare con responsabilità e professionalità». Pertanto chiedono a Magrini di scusarsi e di attivarsi per trovare una governance stabile e competente per l’Agenzia, invece «di limitarsi a scaricare le responsabilità e fornire un’assistenza amministrativa insufficiente.