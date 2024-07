Il volo per Atlanta rientra in emergenza a Milano Malpensa, fumo sulla pista

Emergenza a Malpensa: il volo Delta diretto ad Atlanta, decollato alle 12.28, è rientrato sulla pista 35R dell’aeroporto di Milano.

Sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, alcuni video mostrano la presenza di focolai e fumo sulla pista 35R-17L: in un video si colgono almeno tre “pennacchi” di fumo (nella foto).

Il velivolo è stata portata fino alla testata Nord della pista 35R, sul piazzale, ed è stato circondato dai mezzi dei pompieri, che come succede in questi casi si sono affiancati in “convoglio” paralleli alla rotta di atterraggio.

La pista 35L-17R è stata chiusa: il volo Delta era partito da lì, quindi è ipotizzabile che il problema si sia presentato in fase di decollo.

Secondo il tracciato aereo, dopo il decollo dalla pista 17 R (vale a dire la pista sinistra se impegnata in direzione Sud) il Boeing 767 ha effettuato due ampie virate su Abbiategrasso e Novara, a Sud e Sud-Est dello scalo, per poi rientrare immediatamente sull’aeroporto milanese.

Questo rientro in emergenza arriva a una settimana esatta da un incidente che ha coinvolto un aereo Latam martedì scorso, con modalità “tail strike” (urto della coda sulla pista).