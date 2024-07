In Francia vince la Sinistra, secondo Macron e solo terza l’estrema destra di Le Pen

Doveva vincere l’estrema destra Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen e invece dalle urne arrivano due indicazioni forti per la Francia. La prima riguarda la partecipazione al voto. Oltre un terzo dei francesi è andato a votare e per trovare un dato simile occorre tornare indietro di oltre quarant’anni. La seconda è un vero terremoto politico. La formazione vincente è il Nuovo Fronte Popolare (NFP), un’alleanza di sinistra, che riunisce il Partito Socialista, il Partito Comunista, il partito ecologista Europe Écologie Les Verts e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, è in testa con un numero di seggi stimato sopra i 180 seggi.

Al secondo posto, con un recupero incredibile, la coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron, Ensemble pour la République, che potrebbe ottenere tra oltre 160seggi.

Il partito di estrema destra Rassemblement National (RN), che aveva ottenuto la maggioranza dei voti nel primo turno del 30 giugno, è solo terzo in termini di parlamentari eletti, con una proiezione intorno ai 140 seggi. Un risultato significativo, ma inferiore alle aspettative poste dopo il primo turno.

I Repubblicani, che avevano preso le distanze dal loro presidente formale Eric Ciotti, dovrebbero ottenere 63 seggi. Ciotti aveva deciso autonomamente di allearsi con RN, causando divisioni all’interno del partito. I candidati di Ciotti eletti, sono dieci.

LE REAZIONI POLITICHE

Il premier Gabriel Attal ha tenuto un breve discorso e rassegnerà le sue dimissioni a Macron. “Questa sera nessuna maggioranza assoluta può essere data in mano agli estremi. Grazie alla forza dei vostri valori siamo riusciti e siamo rimasti in piedi e solidi”

Melenchon: “La sinistra del mondo ci guarda, noi capaci di unire” “La nostra vittoria verrà esaminata da più parti, in particolare dalla sinistra di tutto il mondo. Tra pochi giorni molti cercheranno di comportarsi come se nulla fosse accaduto. Ma abbiamo vinto, grazie ad una linea politica capace di unire la gente”.

Notre victoire va être scrutée partout, notamment par les gauches du monde entier. Dans quelques jours, beaucoup essaieront de faire comme rien ne s’était passé. Mais nous avons gagné, grâce un ligne politique capable de rassembler le peuple.#ElectionsLegislatives2024 pic.twitter.com/etvUnRhGAq — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 7, 2024

Marine Le Pen: “Raddoppiamo il nostro numero di deputati. Siamo in crescita di fronte a una coalizione che comprende tutti i movimenti. La marea continua a salire e la nostra vittoria oggi è solo posticipata”.