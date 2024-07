Inaugurata la sede italiana di STREETBOOSTER che segna un nuovo capitolo per la mobilità elettrica a Castano Primo

Sabato 27 luglio ha segnato una giornata importante per Castano Primo, con l’inaugurazione ufficiale della nuova sede italiana di STREETBOOSTER Italia. L’evento, che ha attratto una vasta partecipazione, ha visto la presenza di figure chiave come il sindaco Roberto Colombo, l’amministratore delegato italiano Giacomo Pasciuta e l’amministratore delegato tedesco Jochen Dietermann.

Durante la cerimonia, il sindaco Roberto Colombo ha espresso entusiasmo per l’arrivo di STREETBOOSTER Italia nella comunità. Nel suo discorso, Colombo ha dichiarato: “L’Amministrazione di Castano Primo è estremamente lieta di poter partecipare all’apertura di questa nuova attività commerciale, che viviamo come un’opportunità per la cittadinanza, prima che per l’imprenditore. Noi siamo e saremo al fianco dell’imprenditore, che quotidianamente deve già affrontare tante problematiche e che quindi necessita di aiuto e sostegno dalla pubblica amministrazione, che deve cercare di ridurre al minimo la burocrazia ed ostacoli allo svolgimento dell’attività di impresa. In occasione di questa inaugurazione, e quindi di reciproca conoscenza, abbiamo già scoperto una sintonia di intenti e speriamo in una vostra partecipazione nelle future attività che l’Amministrazione organizzerà a favore della cittadinanza, auspicando che pervengano anche iniziative di collaborazione”.

L’AD tedesco, Jochen Dietermann, ha condiviso la storia e la visione di STREETBOOSTER Italia, affermando: “STREETBOOSTER è nata in maniera spontanea. Dopo aver acquistato e provato per la prima volta un monopattino elettrico cinque anni fa, ho immediatamente sperimentato un grande piacere nel suo utilizzo. Ho realizzato che questa gioia potesse trasformarsi in un progetto imprenditoriale concreto. Dal 2019, anno della nostra fondazione, siamo cresciuti fino a diventare una realtà solida nel settore in Germania. Con questa consapevolezza, abbiamo deciso che fosse giunto il momento di offrire i nostri prodotti anche nel resto d’Europa. Perché non cominciare dall’Italia?”.

La nuova sede di STREETBOOSTER Italia a Castano Primo rappresenta un importante passo avanti per l’azienda, che punta a portare innovazione e sostenibilità nel settore della mobilità elettrica anche in Italia. L’AD italiano, Giacomo Pasciuta, ha sottolineato l’importanza di questa apertura, non solo come espansione commerciale, ma come opportunità di crescita economica e occupazionale per la comunità locale.

Durante l’inaugurazione i presenti hanno potuto conoscere da vicino i prodotti innovativi proposti da STREETBOOSTER Italia, testandoli in prima persona.

Con il supporto dell’amministrazione locale e la passione dei suoi fondatori, STREETBOOSTER Italia è pronta a rivoluzionare il modo in cui ci spostiamo, promuovendo una mobilità più verde e intelligente.