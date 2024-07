Incidente con il parapendio a Montemezzo, muore un 60enne

Tragedia in montagna nella giornata di mercoledì 31 luglio a Montemezzo, in cima al Lago di Como. Verso le 13.30, un uomo di 60 anni è morto a causa di un incidente con il parapendio.

Secondo quanto riportato dai soccorritori giunti sul posto, le due persone che occupavano il parapendio sono inciampate in un sasso in fase di decollo scivolando poi sul pendio erboso.

Per il sessantenne non c’è stato nulla da fare e i soccorsi hanno constatato il decesso sul posto. L’altra persona, un ragazzo di 27 anni, è stato traportato con l’elisoccorto all’ospedale di Gravedona in codice giallo per un trama alla schiera e agli arti superiori.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, le squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco.