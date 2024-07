Incontro sulla prevenzione delle patologie oncologiche a Laveno Mombello

La LILT – Associazione Provinciale di Varese Delegazione della Valcuvia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Laveno Mombello, organizza un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie oncologiche. L’evento si terrà giovedì 25 luglio 2024 alle ore 18.00 presso la Sala Consigliare di Villa Frua a Laveno Mombello.

Il tema centrale dell’incontro sarà “La prevenzione delle patologie oncologiche: due giorni in piazza con la clinica mobile per la diagnosi precoce del tumore della mammella”. Questo evento rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie oncologiche, con un focus particolare sul tumore della mammella.

Tra i relatori che interverranno all’incontro, ci saranno:

Luca Santagostino, Sindaco di Laveno Mombello

Elisabetta Belfanti, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Laveno Mombello

Ivanoe Pellerin, Presidente della LILT Associazione Provinciale di Varese

Giuseppe Calicchio, Direttore Socio Sanitario ASST Sette Laghi

, Direttore Socio Sanitario ASST Sette Laghi Claudio Chini, Direttore della Casa di Comunità di Laveno Mombello ASS Sette Laghi

L’incontro offrirà l’opportunità di approfondire le tematiche legate alla prevenzione oncologica e di conoscere meglio i servizi offerti dalla clinica mobile della LILT, che sarà presente in piazza per due giorni per effettuare screening gratuiti.

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti coloro che desiderano informarsi e partecipare attivamente alla prevenzione delle patologie oncologiche. Non mancate a questo importante appuntamento per la salute e il benessere della comunità.

Informazioni utili:

Data: giovedì 25 luglio 2024

Ora: 18.00

Luogo: Sala Consigliare – Villa Frua, Laveno Mombello

Ingresso: Libero

L’evento è patrocinato dal Comune di Laveno Mombello e organizzato dalla LILT Associazione Provinciale di Varese, con la collaborazione della Proloco di Laveno Mombello.