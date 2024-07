La Canottieri Luino sorride per le medaglie e i piazzamenti del Festival dei Giovani

Due giorni su tre al Festival dei Giovani, a causa della pioggia torrenziale abbattutasi la domenica sulla Schiranna di Varese, e la Canottieri Luino può dirsi fiera del traguardo raggiunto. Quattordicesimo posto finale, con ben 117 sodalizi remieri italiani lasciati alle proprie spalle, con la sesta piazza in Lombardia e la prima del Lago Maggiore. Il merito è di un affiatato staff tecnico formato da Arianna Arioli, Aurora Taietti, Alessandro Del Ferraro, Romeo Rota, Jacopo Arioli, Simone Pagliuca, Marco Lissoni, Lorenzo Lissoni, con il supporto della mitica Grazia Vaglio. Ben 28 tra ragazzi e ragazzi in acqua, presenti al Festival insieme alle loro famiglie, per un grande successo di squadra.

Venerdì anche le gare per Allievi A ed Under 10, con la partecipazione di Saul Funaro, Daniel Lavigna, Andrea Putignano e Mattia Melone. Sabato in gara anche l’allievo A Saul Funaro. Tiago Funaro ha conquistato l’argento a bordo dell’otto misto della Lombardia nelle regate per rappresentative regionali.

A livello societario, applausi per gli ori firmati dal cadetto Tiago Funaro e dal doppio Allievi B2 di Tommaso Seminatore e Martino Scalfone. Argenti per il doppio Cadetti di Emanuele Buzzi e Francesco Putignano (anche quarto nel 7,20), il 4 di coppia Allievi di Tommaso Seminatore, Martino Scalfone, Carmine Melone e Federico Della Terza, il doppio Cadetti di Tiago Funaro ed Emanuele Buzzi. Bronzo per il doppio Allieve B2 di Vanessa Bianchi e Giulia Gomiero, l’allievo B1 Manuel Mentasti e il doppio Allievi B1 di Marco Ghilardi (anche quarto nel 7,20) e Enea Casnedi.

Da segnalare anche i quarti posti del doppio allievi B1 di Enea Casnedi e Manuel Mentasti, del 4 di coppia allieve B2 di Vanessa Bianchi, Laila Funaro, Alessandra Camboni ed Emma Donnarumma. Quinto posto per il doppio allieve B2 di Laila Funaro ed Emma Donnarumma, per l’allievo C di Alessandro Della Terza, per il doppio Allievi B1 di Francesco Loguercio insieme a Gioele Cotti Comettini della Can Sebino, per il 4 di coppia allievi B2 di Leonardo Mechelli, Paolo Grasso, Elia Graziani e Davide Gambacci, per i doppi allievi B2 di Federico Della Terza e Giacomo Nava, 2x allievi c di Francesco Passera e Alessandro Della Terza e allievi c di Alessandro Grimaldi e Daniel Paganotto.

Sesto posto per il cadetto Emanuele Fognini, per il doppio allievi B2 di Giacomo Nava e Leonardo Mechelli e per l’allieva B2 Giulia Gomiero. Settimi il doppio allievi B1 di Francesco Loguercio insieme a Nicolò Visconti della Can. Gavirate, l’allievo B2 Davide Gambacci e il doppio allievi B2 di Paolo Grasso ed Elia Graziani.