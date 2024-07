La Notte Bianca di Somma Lombardo sfida la pioggia e riempie le piazze

L’edizione 2024 della Notte Bianca “L’Italia in una Notte” si è confermata ancora una volta come uno degli eventi più amati dell’estate sommese. Nonostante la pioggia, numerosi sommesi e visitatori hanno affollato le vie del centro fino a tarda notte, godendosi musica, specialità gastronomiche e intrattenimento, ma anche scoprendo da un punto di vista più “umano” i negozianti sommesi e le loro storie. Giunta alla sua terza edizione dopo due anni di grande successo che hanno visto la partecipazione di oltre 20.000 persone, la Notte Bianca ha avuto come tema “L’Italia in una Notte”.

I quartieri del centro di Somma Lombardo si sono trasformati in un caleidoscopio di sapori, suoni e colori provenienti da ogni angolo della penisola, celebrando la multiculturalità che caratterizza la città. L’assessore al Turismo e Commercio Francesco Calò ha così commentato l’evento: “Il tempo non ci è stato amico ma la Notte Bianca ha offerto ai cittadini una serata da vivere in città ed è stata vissuta e apprezzata. È stata una scommessa e il frutto di impegno e sacrificio da parte di molti. E per questo che ha ancora più valore, perché testimonia come tutti: associazioni, commercianti, volontari e cittadini ci tengono a vivere e valorizzare le proprie radici e la propria città. Grazie quindi a tutti i sommesi che non si sono fatti intimorire dal tempo, grazie ai commercianti che sono stati più forti del tempo, grazie a “La Somma Di Noi”, ai volontari di protezione civile, Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Somma Lombardo, Croce Rossa e chiunque si sia messo in gioco per mantenere vivo un evento che ormai è una tradizione sommese.”

“Ringrazio davvero tutti i commercianti per lo sforzo profuso nonostante il meteo” sottolinea la presidente de La Somma di Noi, Elisabetta Cossia. La Notte Bianca, nell’edizione “bagnata” si è dimostrata non solo un momento di festa e divertimento, ma ha fatto un passo in più, diventando un’occasione per rafforzare il senso di comunità e appartenenza dei cittadini di Somma Lombardo, valorizzando al contempo la ricchezza culturale che

contraddistingue la città.