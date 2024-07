La Protezione civile di Cantello ha concluso le verifiche dopo il maltempo: resta chiusa solo la strada della Bevera

La Protezione civile di Cantello comunica che si sono concluse le operazioni sul territorio legate al maltempo che ha colpito la Valceresio nel fine settimana, verificando le segnalazioni giunte in merito a situazione di instabilità ancora in essere.

Via Varese è stata riaperta e ad oggi resta interdetta solo la strada della Bevera alla Cava Valli, per la quale resta valida l’ordinanza “di chiusura totale alla circolazione con divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata” per consentire il ripristino della sicurezza del manto stradale (ordinanza n. 40/2024), dopo l’apertura di una voragine che ha interessato la strada.

La Protezione civile invita i cittadini a segnalare altre eventuali criticità via Whatsapp al numero 347 5014050 ma sottolinea anche il fatto che “tutte le azioni di questi ultimi anni atte alla mitigazione e alla prevenzione del rischio hanno dato i loro frutti, comprese le opere di previsione e prevenzione messe in atto dagli enti preposti con il nostro supporto. Gli eventi meteorologici cambiano in continuazione e tanto abbiamo ancora da fare e capire per affrontarli adeguatamente non solo come istituzioni ma soprattutto in qualità di cittadini responsabili”.