Dopo il maltempo si apre una voragine sulla strada della Bevera tra Cantello e Arcisate

Le forti piogge che domenica hanno colpito il Varesotto, hanno provocato diversi problemi anche in Valceresio, in particolare ad Arcisate, dove si è registrato il picco massimo di precipitazioni.

A destare preoccupazione in particolare una voragine che si è aperta sulla strada della Bevera, in territorio di Cantello proprio al confine con Arcisate, nei pressi della Cava Valli, in corrispondenza di una condotta sotterranea che incanala le acque del torrente. Hanno ceduto sia l’asfalto che il terreno circostante.

Sul posto la Polizia locale che ha transennato la zona e ha chiuso al transito la strada che collega Cantello e Arcisate.