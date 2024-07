In una sola domenica molta più pioggia di quella che cade mediamente in tutto il mese di luglio

Dati impressionanti quelli della giornata di domenica 7 luglio quando una perturbazione temporalesca ha attraversato il Varesotto, portando con sé piogge intense e rovesci che in alcune zone hanno assunto le dimensioni di veri e propri nubifragi.

Secondo il bollettino meteorologico del “Centro Geofisico Prealpino“, le piogge hanno iniziato a cadere dalla mezzanotte e sono proseguite fino a mezzogiorno, interessando in particolare la fascia da Sesto Calende fino a Stabio. Con poi nuovi scrosci nel pomeriggio.

Le precipitazioni più abbondanti sono state registrate ad Arcisate: 212 mm; Varese centro: 155 mm; Schiranna: 163 mm; Varese Ipermercato: 141 mm; Varano Borghi: 128 mm. Per comprendere meglio quadro fornito da questi dati è importante fare il confronto con il fatto che la pioggia media dell’intero mese di luglio a Varese è di 109 mm: in sostanza la quantità d’acqua caduta in sole 12 ore in molti punti è più del doppio di quella che cade abitualmente in tutto il mese di luglio.

La mappa delle isoiete, elaborata con i dati delle stazioni del Centro Geofisico Prealpino, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte e Meteosvizzera, offre un quadro completo delle precipitazioni, evidenziando come le piogge siano state nettamente più deboli a nord del Campo dei Fiori e nel basso Varesotto. A Luino, ad esempio, sono caduti solo 15 mm di pioggia, mentre a Gallarate e Busto Arsizio rispettivamente 57 mm e 24 mm.

L’ondata di maltempo ha seguito un percorso da sud-ovest verso nord-est, interessando in particolare le aree di Sesto Calende, lago di Varese, Vedano, Induno, Arcisate e Stabio. Gli abitanti di queste zone hanno vissuto momenti di grande apprensione a causa della violenza dei temporali che hanno provocato allagamenti e disagi alla circolazione.

Cronaca della giornata

Auto bloccate e strade allagate

Un violento nubifragio ha causato allagamenti a Varese, Malnate e Vergiate, con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. A Tradate, diverse auto sono rimaste bloccate nei sottopassi allagati, mentre a Gallarate, un automobilista e tre passeggeri sono rimasti feriti dopo aver perso il controllo del veicolo sul raccordo A26/A8​ (VareseNews)​.

Evacuazioni e disagi

A causa delle forti piogge, gli abitanti di un casolare isolato ad Arsago Seprio sono stati evacuati dai Vigili del Fuoco del nucleo SAF. L’intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza le persone e prevenire ulteriori rischi​ (VareseNews)​.

Notte fuori casa a Malnate

A Malnate, i residenti della zona Folla hanno trascorso la notte fuori casa a causa degli allagamenti. Le strade sono diventate fiumi e l’acqua ha invaso le abitazioni, costringendo molte persone a cercare rifugio altrove​ (VareseNews)​.

Danni a Castronno

Anche a Castronno, il maltempo ha causato danni significativi ad abitazioni e aziende. Il sindaco Gabri ha annunciato l’intenzione di chiedere lo stato di calamità per ottenere aiuti e risorse necessarie alla ricostruzione​ (VareseNews)​.

Incidente a Zenna

A Zenna, sulla statale del Lago Maggiore, un’auto è stata colpita da un albero caduto a causa del forte vento. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per gli occupanti del veicolo, ma l’episodio ha causato disagi alla viabilità​ (VareseNews)​.