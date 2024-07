Danni ad abitazioni e aziende anche a Castronno, Gabri pronto a chiedere lo stato di calamità

Il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri è tornato di corsa dal mare per vedere coi propri occhi i danni causati dalle forti piogge che hanno colpito tutta l’area intorno alla città di Varese tra ieri, sabato, e oggi.

Anche il piccolo comune alle porte di Varese è stato costretto a fare i conti con strade allagate, così come alcune abitazioni nella zona del campo sportivo e qualche azienda (foto): «Dovremo valutare se chiedere lo stato di calamità perchè la pioggia è stata davvero eccezionale e in molti, non solo a Castronno, hanno dovuto subire i danni» – ha detto il sindaco.

L’acqua che è scesa dal cielo e dalla collina di Morazzone si è accumulata tutta nella zona tra la strada provinciale 341 e la zona del campo sportivo e nella zona di Cascine Maggio.

Gabri ha anche ribadito l’importanza di lavorare per la prevenzione: «Stiamo lavorando ad un progetto da 40 mila euro per mettere in sicurezza la zona del torrente Arnetta. Appena saremo pronti chiederemo a Regione di aiutarci a realizzarlo» – ha detto.