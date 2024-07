Forti piogge sul Varesotto. Allagamenti a Varese, Malnate e Vergiate

Una violenta perturbazione temporalesca ha colpito l’alta regione Lombardia, con particolare intensità nella provincia di Varese. Le intense precipitazioni e i forti venti hanno causato oltre settanta richieste di soccorso, mettendo a dura prova le risorse dei vigili del fuoco locali.

Per far fronte alle numerose chiamate di emergenza, sono stati necessari rinforzi dai comandi di Milano e Monza, inoltre è stato disposto il richiamo di personale libero dal servizio. Gli interventi dei vigili del fuoco si sono concentrati principalmente su situazioni di allagamenti, tagli di piante pericolanti e cadute al suolo.

Chiusa la Sp1 a Varese. Il sindaco di Varese: “Evitate gli spostamenti”

A causa del forte maltempo e delle forti piogge di queste ore si informa che la strada Sp1 tra la rotatoria di Buguggiate e l’innesto con via Corridoni al momento è bloccata. Si consiglia l’utilizzo di percorsi alternativi. Allagamenti della sede stradale sono segnalati anche ad Azzate sulla sp36 del lago e sulla Gallaratese tra Albizzate e Gazzada Schianno.

Dopo un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite da questa ondata di maltempo anche il sindaco di Varese sta seguendo l’evolversi della situazione dalla Sala Operativa della Polizia Locale per coordinare gli interventi e monitorare la situazione causata dalle piogge fortissime che da tutta la notte stanno investendo Varese e la provincia. «Al momento, viste anche le previsioni per le prossime ore, consigliamo di evitare la SP1 tra Buguggiate e via Corridoni e la rotonda dell’Iper tra viale Belforte e Malnate. Ma in generale oggi consigliamo di evitare spostamenti non indispensabili».

Sottopassi allagati a Tradate e Gallarate

A Tradate, comunque, attorno alle 6 di questa mattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti per delle autovetture bloccate nei sottopassi a Tradate in due diversi episodi, il primo vicino alle poste e il secondo in via Matteotti. I conducenti sono illesi.Sottopassi allagati anche a Gallarate.

Sempre a causa del maltempo da segnalare anche un’automobilista e altre tre persone a bordo sono rimaste ferite dopo aver perso il controllo della propria auto tra Besnate e Gallarate sul raccordo A26/A8 in direzione Milano.

Allagamenti a Vergiate e a Malnate

I Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi per tutta la mattina in numerose zone della provincia. Tra queste segnaliamo la zona di via Cuirone e via Corgeno a Vergiate, dove alcune i cortili di alcune case sono finiti a mollo in 40 cm d’acqua: «Una situazione che si ripete di continuo – spiega un residente – anche quando piove poco».

Stessa situazione alla Folla di Malnate (galleria fotografica) dove una residente ha scattato alcune foto della situazione che si crea ad ogni pioggia un po’ forte: «La situazione è peggiorata da quando sono stati fatti alcuni lavori alla fognatura. L’acqua che scende da Malnate, non trovando più i tombini di scarico (chiusi per creare la fogna), ci sommerge in un attimo. A questo si aggiunge il fiume Lanza che esonda (da anni non esiste più la manutenzione dell’argine del fiume). Ci sono diverse persone anziane sole non possono uscire di casa. Abbiamo segnalato più volte il problema all amministrazione comunale e alla protezione civile senza ottenere nessun risultato. Siamo abbandonati da tutti».