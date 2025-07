Rischio temporali, “Il Barbiere di Siviglia” si sposta al Teatro Castellani di Azzate

Gli organizzatori del Varese Estense Festival Menotti 2025, comunicano che a seguito del bollettino meteorologico rilasciato dal Centro Geofisico Prealpino, in cui si delinea la probabilità concreta di rovesci sparsi nella giornata di sabato 12 luglio, la messa in scena dello spettacolo “Il Barbiere di Siviglia” avverrà al Teatro Castellani di Azzate, in via Acquadro 32, alle 21,30.

Il pubblico è pertanto invitato a raggiungere il Teatro Castellani di Azzate in luogo dei Giardini Estensi di Varese.