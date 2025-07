Ad Azzate tre grandi cantieri, partono anche i lavori per le nuove Poste

Estate di cantieri ad Azzate. Dopo quello per la ristrutturazione delle scuole medie di via Colli e quello per la realizzazione della Casa di Comunità in via Acquadro, stanno per partire i lavori per la realizzazione delle nuove Poste.

Una notizia attesa da tempo perché gli uffici, che si trovavano nell’edificio comunale che ora sarà abbattuto per far spazio alla Casa di Comunità, sono chiusi da quasi due anni.

Poste Italiane: nuovo ufficio con servizi digitali innovativi

La novità riguarda l’avvio dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento del nuovo ufficio postale di Azzate in Via Giotto, 18. L’intervento, fa sapere Poste Italiane, si inserisce nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, un’iniziativa strategica pensata per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e superare il digital divide.

I lavori in corso prevedono una completa ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione, illuminazione a LED a basso impatto energetico, la realizzazione di tre postazioni ribassate di cui una relazionale con sedute, una nuova sala consulenza e l’installazione di arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi.

Il nuovo ufficio sarà dotato di ATM Postamat di ultima generazione che consentirà operazioni di prelievo fino a 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese, interrogazioni su saldo e movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e bollettini postali.

Un aspetto particolarmente innovativo riguarda i servizi della Pubblica Amministrazione che saranno disponibili: dalla riapertura sarà possibile richiedere certificati previdenziali, anagrafici e di stato civile, mentre nei prossimi mesi saranno attivati ulteriori servizi, inclusa la richiesta e il rinnovo del passaporto.

L’apertura del nuovo ufficio di Azzate è prevista, salvo imprevisti, entro la prima metà di ottobre.



Durante i lavori, il servizio postale continua presso l’ufficio di Buguggiate in via Cavour n.2 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45) e presso l’ufficio di Daverio in via Cadorna n.1 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 12.35 e il sabato fino alle 12.35).

La scuola media “Leonardo Da Vinci”: un cantiere da 784mila euro

Parallelamente, proseguono i lavori di ristrutturazione della Scuola Media “Leonardo Da Vinci” di Azzate, istituto scolastico di riferimento per un’ampia rete di Comuni uniti in gestione associata.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 784.378 euro, finanziato da risorse dirette dei Comuni associati e con un finanziamento del GSE, il gestore dei servizi energetici. Gli interventi, che si concluderanno entro il 17 settembre 2025, prevedono il rifacimento totale del tetto – che sarà rialzato – (242 mila euro), la rimozione delle superfici esistenti, la sostituzione dei serramenti (102 mila euro) e le schermature solari (30 mila euro).

Casa di Comunità: un presidio sanitario all’avanguardia

L’altro cantiere, il più grande, riguarda la costruzione della nuova Casa di Comunità di Azzate, un servizio socio-sanitario moderno e sostenibile al servizio del territorio. I lavori cominceranno il 14 luglio con la demolizione della struttura di proprietà del Comune di Azzate in via Acquadro.

Il termine dei lavori, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo di circa 3 milioni di euro, è previsto per l’autunno 2026. La struttura rappresenterà un hub dell’ASST Sette Laghi e sarà costruita secondo i più avanzati standard di sostenibilità.