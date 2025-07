Cantieri ed opere pubbliche ad Azzate, l’assessore Triveri: “Un impegno visibile e concreto”

Un cimitero che si amplia, strade asfaltate, scuole che si rinnovano. In due anni l’amministrazione ha avviato e portato avanti una serie di interventi distribuiti su tutto il territorio.. L’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Triveri fa il punto su quanto realizzato e su quanto è ancora in programma: cimitero, scuole, asfaltature e molto altro.

Cimitero: 105 nuovi loculi e 180 ossari

Tra gli interventi appena partiti c’è quello del cimitero comunale. Una risposta a una necessità imminente: «Ampliare i posti al cimitero era indispensabile – spiega l’assessore Triveri – si andava in esaurimento di quelli a disposizione». (nella foto di apertura il rendering del cimitero)

L’intervento, del valore di 480 mila euro, che terminerà tra 6 mesi, è totalmente finanziato dal Comune di Azzate tramite avanzo di bilancio. Comprende la realizzazione di 105 nuovi loculi e 216 ossari in uno stile moderno, ma armonico con la struttura esistente. I lavori interessano solo la parte alta a destra del cimitero, dove si trovava l’ultimo muro libero e il cancello che dà verso il bosco. «Contestualmente – spiega ancora Antonio Triveri – è stato fatto, in sinergia dall’uffico tecnico e dall’ufficio anagrafe, un grosso lavoro di digitalizzazione del registro che contiene le informazioni relative ai defunti sepolti nei cimiteri, comprese le informazioni anagrafiche, la posizione della tomba e i dati delle concessioni cimiteriali».

Scuole, asfaltature e illuminazione

Molto visibile anche il cantiere delle scuole medie, il più imponente tra quelli attualmente in corso. A questo si affianca il piano asfalti, da 360 mila euro, che interessa 12 strade, tra cui via Garibaldi, via Benizzi Castellani, via delle Peschiere, via Pasubio, via Benizzi Castellani, via Castello e la parte alta di Maccana. «Un piano asfalti così massiccio non si vedeva da tempo – sottolinea Triveri – e dimostra quanto stiamo investendo nella manutenzione delle infrastrutture».

Tra gli altri interventi messi in campo ci sono il fotovoltaico sulla scuola primaria, la sostituzione dell’illuminazione interna del municipio con lampade a LED, la potatura di oltre 200 alberi lungo le vie e nei boschi comunali.

Casa di Comunità e Poste

La Casa di Comunità dell’ASST è l’altro importante cantiere. «Non siamo coinvolti finanziariamente – precisa l’assessore – ma abbiamo ceduto il mappale necessario e mantenuto un contatto quotidiano con i vertici dell’ASST e il distretto sanitario. Il nostro ruolo è stato di costante supporto».

Sempre in centro, sono stati avviati anche i lavori all’edificio delle Poste. «A completare il quadro delle opere che abbiamo portato a termine – spiega ancora l’assessore- c’è l’ultimazione del cantiere della pesa, ereditato ma portato a termine, il trasferimento del mercato, l’acquisto della nuova casetta dell’acqua.

Il marciapiede di via Garibaldi

Nel piano triennale delle opere pubbliche è stato inserito anche un progetto molto atteso: il marciapiede di via Garibaldi. «Se ne parla da anni – ricorda Triveri – ora abbiamo stanziato 45 mila euro per la progettazione, che verrà affidata entro l’anno». Tutti i fondi impiegati per questi interventi provengono da avanzo di bilancio destinato agli investimenti.

Un ruolo chiave lo gioca l’ufficio tecnico comunale: «L’ impegno di Marco Fonte è stato fondamentale per la realizzazione del piano asfalti e delle scuole medie».

«L’amministrazione sta dimostrando con i fatti la propria volontà di attivarsi – conclude Triveri – Siamo l’amministrazione del fare, e con le opere pubbliche il nostro impegno è ancora più visibile».