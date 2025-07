Al via la costruzione della nuova Casa di Comunità di Azzate, sarà un presidio sanitario sostenibile e all’avanguardia

A partire da lunedì 14 luglio prenderanno il via i lavori di demolizione della struttura di proprietà del Comune di Azzate, che lascerà spazio alla futura Casa di Comunità hub di ASST Sette Laghi, un servizio socio-sanitario moderno e sostenibile al servizio del territorio.

Il termine dei lavori, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo di circa 3 milioni di euro, è previsto per l’autunno 2026. La nuova sede sorgerà su una superficie di proprietà del Comune di Azzate e sarà costruita secondo i più avanzati standard tecnologici ed energetici, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

L’edificio sarà infatti nZEB (Nearly Zero Energy Building), cioè una struttura a energia quasi zero: consumerà pochissimo grazie a tecnologie efficienti e all’uso di fonti rinnovabili, offrendo così benefici ambientali, risparmi nella gestione e un comfort elevato per utenti e operatori.

La nuova Casa di Comunità non sarà solo sostenibile, ma sarà soprattutto un importante punto di riferimento per la salute dei cittadini, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 77/2022. La nuova struttura, infatti, ospiterà importanti servizi, dal Punto Unico di Accesso (PUA) agli ambulatori specialistici, dall’assistenza socio-sanitaria erogata dagli infermieri di famiglia ai servizi di prevenzione, al Centro Unico di Prenotazione (CUP), agli spazi per Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, nelle more dell’entrata in vigore del Sistema del Ruolo Unico.