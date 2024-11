Azzate punta alla sostenibilità, un impianto fotovoltaico sulla scuola elementare

Un edificio scolastico autosufficiente per la maggior parte dell’anno. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Azzate grazie all’attivazione del nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola primaria “Luigi Castiglioni”.

Costato 78mila e 336 euro, di cui 50mila euro finanziati dal Ministero dell’Interno, l’impianto di via Roma è stato collaudato nelle ultime settimane portando a compimento l’operato dell’Ufficio Tecnico Lavori pubblici. Si tratta di 48 moduli fotovoltaici capaci di una produzione complessiva stimata di 22mila e 850 kW (kilowatt) e di una produzione istantanea di quasi 20 kWp (kilowatt di picco), oltre ai 40 kW garantiti dalle batterie di accumulo.

L’impianto è stato installato in collegamento con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che garantisce il pagamento dell’eventuale elettricità prodotta in quantità superiore alla necessità del momento.

«Riteniamo sia un obiettivo estremamente importante per il nostro Comune e fortemente voluto dall’Amministrazione in carica sin dal giorno del proprio insediamento – dichiara Antonio Triveri, assessore ai Lavori pubblici, al Commercio, alla Promozione turistica e al Marketing territoriale -, tanto da aver investito sull’opera circa 30mila euro di risorse interne, oltre a quelle ricevute come finanziamento dal Governo. Questo impianto è la dimostrazione reale e concreta di quanto questa Amministrazione comunale tenga alla transizione energetica puntando con i fatti su fonti rinnovabili e su un sempre più ampio efficientamento energetico del patrimonio comunale. Crediamo anche che possa essere motivo di orgoglio per i nostri alunni e per i loro genitori sapere di frequentare una scuola che punta alla sostenibilità».