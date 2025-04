Azzate celebra il 25 aprile, una giornata di memoria e partecipazione

In occasione della Festa della Liberazione, il Comune di Azzate organizza una serie di eventi commemorativi il 25 aprile 2025, rivolti a tutta la cittadinanza per ricordare e onorare il sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia.

Il programma della giornata

La giornata si aprirà alle ore 10.00 con la Santa Messa. A seguire, alle ore 11.00, prenderà il via il corteo fino al Monumento ai Caduti, dove, alle ore 11.15, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera, la benedizione e la deposizione della corona. Durante il momento commemorativo interverrà il Consiglio Comunale dei Ragazzi. La giornata si concluderà alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Azzate con lo spettacolo “Partigiana Fiamma”: un incontro tra musica e parole dedicato a coloro che hanno donato la propria vita per la libertà.

In caso di condizioni meteo avverse, la commemorazione si terrà all’interno del Comune al termine della Messa. L’iniziativa è promossa dal Comune di Azzate in collaborazione con la sezione A.N.P.I. di Azzate.