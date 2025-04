Consiglio comunale ad Azzate, 13 punti all’ordine del giorno e discussione sulle tariffe Coinger

Un consiglio comunale che si preannuncia lungo e anche abbastanza “caldo”. Si terrà martedì 29 aprile 2025, alle ore 16.00, ad Azzate nella sala consiliare di via Benizzi Castellani 1. Un orario anticipato rispetto al consueto, motivato dalla quantità dei temi all’ordine del giorno: ben 13 punti da discutere.

Tariffe Coinger: un tema caldo in discussione

Il consiglio sarà chiamato ad approvare il Bilancio consuntivo 2024, quindi il rendiconto della gestione finanziaria dell’anno appena trascorso; poi si discuterà delle Tariffe rifiuti 2025. Uno dei punti più attesi: si discuterà il piano economico-finanziario per la TARI 2025 e l’approvazione delle tariffe TARIP di Coinger.

Saranno esaminate modifiche al programma dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025-2027 quindi verranno presentate e sottoposte ad approvazione nuove modifiche al bilancio di previsione 2025/2027. In votazione anche la convenzione per la gestione in forma associata dei servizi sociali con altri enti.

Ancora, si discuterà del permesso di costruire in deroga e dell’estensione del diritto di superficie sull’area individuata per la futura Casa della Comunità e l’adesione alla Fondazione “Varese Welcome”.

Quindi si passerà alla discussione di alcune mozioni presentate da Progetto Comune, il gruppo di minoranza, ma prima si parlerà del palazzo comunale. Verrà fornita una risposta ufficiale all’interrogazione dell’opposizione sul destino dell’edificio che ospita il municipio.

Per quanto riguarda le mozioni invece, l’opposizione propone di installare contenitori per rifiuti differenziati nei punti più frequentati del paese; chiede azioni concrete contro la diffusione del gioco patologico in provincia e in regione mentre la terza mozione mira a rivedere gli orari di apertura del parco pubblico.

L’ordine del giorno completo