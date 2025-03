Ritorna il mercato nell’ex piazza della Pesa ad Azzate, l’assessore Triveri: “Nuovo impulso a tutto il commercio”

Ultimo sabato di mercato nel parcheggio di via Genova. Da sabato 29 marzo, le tradizionali bancarelle torneranno nella storica area della ex pesa, oggi completamente riqualificata.

Il trasferimento del mercato era stato deciso sabato 1 luglio dello scorso anno, per consentire il prosieguo dei lavori di riqualificazione del parcheggio della piazza e delle aree circostanti. Ora che il cantiere è chiuso e la piazza è stata riaperta, le bancarelle ritorneranno nel loro luogo d’origine.

L’assessore Antonio Triveri, che ha le deleghe a Lavori Pubblici, Commercio e Attività Produttive, Marketing Territoriale e Promozione Turistica, ha sottolineato l’importanza di questo passo: “Siamo felici di riportare a casa il mercato, un traguardo atteso non solo dai commercianti, che hanno sempre preferito Piazza della Pesa alla collocazione temporanea in via Genova, ma anche dai cittadini, che ci hanno spesso chiesto quando il mercato sarebbe tornato nell’area della Pesa. È stato un percorso lungo e complesso, ma ora che i lavori sono conclusi, abbiamo accelerato i tempi per restituire la piazza ai cittadini”.

Attualmente i commercianti del mercato settimanale sono circa 5-6: venditori di pesce, frutta e verdura, formaggi, pasta fresca e abbigliamento intimo.

La nuova area della Pesa sarà dotata di infrastrutture moderne, tra cui colonnine elettriche e un bagno autopulente, che sarà disponibile, al momento, solo il sabato mattina in occasione del mercato; il costo dell’accesso al bagno pubblico sarà di 50 centesimi, per garantire la pulizia e il buon funzionamento del servizio

Inoltre, da sabato 29 marzo, entrerà in funzione anche la nuova casetta dell’acqua, che offrirà un sistema digitale di abbonamenti per i cittadini, i dettagli del quale saranno divulgati a breve.

L’assessore annuncia anche una futura modifica del regolamento mercatale, in modo da adattare la disposizione delle bancarelle alla nuova piazza e soddisfare le esigenze degli ambulanti. “Stiamo valutando la possibilità di inserire uno o due ambulanti in più, oltre ai cinque abituali,” ha spiegato Triveri.

La nuova collocazione del mercato nell’area della Pesa, che si estende tra il grande cedro del Libano e la chiesa di San Rocco, permetterà di mantenere percorribile la stradina interna parallela alla provinciale, mentre resteranno disponibili i parcheggi a spina di pesce adiacenti alla strada principale. La parte della piazza vicino al Monumento dei Caduti resterà, invece, chiusa.

Con il ritorno del mercato, l’amministrazione auspica anche una nuova vitalità per la piazza e, più in generale, per il comparto commerciale che circonda l’area: “L’obiettivo è non solo sostenere il mercato, ma anche dare impulso agli esercizi commerciali fissi, favorendo una sinergia tra le diverse attività”, conclude Triveri.