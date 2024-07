La folla di Malnate chiusa tra l’acqua che scende e quella che non va via. Il sindaco: “Problema da risolvere”

Sono esasperati i residenti di alcune case alla Folla di Malnate che ancora una volta si sono ritrovati sott’acqua a causa delle forti piogge che hanno flagellato tutta la zona intorno a Varese. Chi vive nella case di via Gorizia si è ritrovato con un metro d’acqua che ha impedito a molti di loro di uscire di casa.

Il sindaco neo eletto di Malnate Nadia Cannito si è subito mobilitata per coordinare i soccorsi alle persone che vivono in quelle case: «Abbiamo avvisato immediatamente la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Sono state evacuate due persone e stiamo cercando di capire come aiutare nell’immediato chi si è trovato in questa situazione. Hanno ragione a lamentarsi i residenti, bisogna fare qualcosa e presto».

Il sindaco specifica che va aperto un tavolo anche con Regione Lombardia per fare in modo che quella zona di Malnate si trasformi, ad ogni pioggia, in una sorta di palude: «Purtroppo questi eventi meteorologici intensi si stanno verificando con sempre maggiore frequenza e alcune opera realizzate a monte e a valle dell’abitato hanno peggiorato la situazione».

Il sindaco si riferisce alla diga di Gurone da una parte, che rallenta il deflusso dell’Olona in caso di eventi intensi, e alcuni lavori alla rete fognaria di Cantello: «Sono temi che vanno affrontati per mitigare i problemi a chi abita in quella zona della città. Ci metteremo subito al lavoro» – ha promesso.