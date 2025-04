«Così ho salvato una donna intrappolata nell’auto travolta dall’acqua a Bregazzana»

Una situazione di estrema criticità ha colpito Bregazzana, frazione del comune di Varese, dove il maltempo di ieri, mercoledì 23 aprile, ha provocato gravi disagi. Via Pasetti si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena, mentre la scalinata della piazza si è tramutata in una cascata impetuosa.

«È stato uno scenario impressionante – racconta Nazzareno Minin, presidente dell’associazione “Amici di Bregazzana” – Via Pasetti era invasa dall’acqua, e la scalinata sembrava una cascata».

Lo smottamento lungo la strada per Bregazzana ha causato il blocco della viabilità. «La strada è stata chiusa – riferisce Minin – e resterà probabilmente inaccessibile per almeno due giorni, il tempo necessario per completare le valutazioni tecniche e garantire la sicurezza dell’area».

La situazione si è fatta ancora più critica a causa dell’intasamento di alcune caditoie, ostruite dai detriti trasportati dall’acqua proveniente dal bosco. Il livello dell’acqua si è alzato rapidamente, bloccando un’auto con all’interno una donna residente nella zona.

«Mi sono subito preoccupato di raggiungerla – prosegue Minin – e di aiutarla a uscire dalla macchina. Poi ho cercato con un bastone le caditoie sotto il muro e sono riuscito a liberarle più volte. Il livello dell’acqua si è abbassato gradualmente, e Giuseppe, un altro membro della nostra associazione, ha potuto spostare l’auto permettendo al bus, rimasto bloccato da piante cadute sulla carreggiata, di manovrare in retromarcia».

La rete solidale del quartiere non si è fatta attendere. Una residente che vive nei pressi dell’area interessata dalla frana ha messo a disposizione il cortile della propria abitazione per consentire il parcheggio dei veicoli, mentre altri volontari hanno accompagnato i residenti a piedi verso le loro abitazioni.

«Voglio ringraziare anche i tecnici dell’ufficio strade del Comune di Varese e il geologo che sono intervenuti prontamente per le valutazioni – sottolinea Minin – così come i mezzi impiegati per liberare la strada dai detriti e le piante cadute. Anche i vigili del fuoco sono arrivati con grande tempestività».

«Molti altri residenti si sono resi disponibili a dare una mano – conclude Minin – ed è anche grazie a loro se siamo riusciti a gestire la situazione».