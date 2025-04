Larkin e Zanetti, due varesini nell’Italia che va ai Mondiali

Ci sono anche due varesini nel gruppo di 23 giocatori convocati dal commissario tecnico dell’hockey italiano, Jukka Jalonen, per i Mondiali Divisione I Gruppo A in programma da domenica 27 aprile in Romania.

Sia Thomas Larkin (foto FISG) sia Marco Zanetti faranno infatti parte della spedizione con cui l’Italia proverà a risalire nel massimo gruppo mondiale dopo la delusione del torneo disputato a Bolzano lo scorso anno. Larkin, difensore di 34 anni cresciuto a Cocquio Trevisago e in forza ai tedeschi dello Schwenninger Wild Wings, è da tempo uno dei punti fermi della nazionale e non c’era alcun dubbio sulla sua convocazione.

Diverso il discorso per il 22enne Marco Zanetti da Malnate, che gioca nel Lugano nel massimo campionato svizzero. L’attaccante, ultimo escluso dalla lista l’anno scorso, ha convinto lo staff di Jalonen nelle amichevoli premondiali (votato MVP nella sconfitta 4-2 con la Slovenia a Brunico) e prenderà il volo per Sfantu Gheorge, città di 50mila abitanti situata in Transilvania.

In nazionale anche un ex giocatore dei Mastini, Daniel Tedesco, 17 partite e 39 punti in giallonero nel 2019-20. Diversi invece i giocatori in forza alle due ticinesi: oltre a Zanetti del Lugano ci saranno il portiere Davide Fadani e l’attaccante Diego Kostner dell’Ambri Piotta.

L’Italia esordirà domenica 27 con il Giappone per poi affrontare l’Ucraina lunedì 28, la Polonia mercoledì 30, la Gran Bretagna giovedì 1 maggio. Infine la gara di sabato 3 maggio contro i padroni di casa della Romania. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta televisiva su RaiSport e/o in streaming su RaiPlay.