Allagamenti sulla sp 1 e tra Iper e Folla di Malnate. Il sindaco di Varese: “Evitare gli spostamenti”

Evitare gli spostamenti non indispensabili. E questo il consiglio che arriva direttamente dal sindaco di Varese di fronte alle eccezionali piogge che stanno colpendo tutta la fascia nord della provincia dalla sera di ieri, sabato, e che stanno proseguendo senza sosta anche questa mattina.

Alle 12,40 di domenica la situazione è la seguente: chiusa la sp 1 all’altezza della rotonda di Buguggiate fino all’incrocio con via Corridoni a causa degli allagamenti (chi arriva da Bodio Lomnago viene deviato verso Gazzada Schianno).

Fortemente sconsigliata anche la zona dell’Iper di Varese fino a Malnate dove si sono verificati allagamenti alle rotonde.

Chiusa anche via Walder a causa di uno smottamento che ha invaso la sede stradale. In via Peschiera per lo stesso motivo la viabilità è interrotta.

Al lavoro mezzi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per diverse auto che sono rimaste in panne nell’acqua.