La pioggia non ha risparmiato l’ospedale di Varese. Hall allagata e squadre di tecnici al lavoro

L’intervento dei tecnici e della Direzione Medica aziendale, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, ha consentito di risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua nella Hall dell’Ospedale di Circolo di Varese, verificatesi dopo le abbondanti piogge che hanno colpito la città tra ieri sera e questa mattina (domenica).

Su indicazione dei Vigili del Fuoco, però, in attesa della completa asciugatura dei pannelli del controsoffitto della Hall, l’accesso ai piani di degenza del Monoblocco è consentito solo dalla porta che si trova sul retro del Monoblocco, raggiungibile dall’area dei padiglioni (con ingresso carrabile da via Lazio), oppure passando dall’ingresso della Medicina Legale (da via Guicciardini).

Si prevede di riaprire l’accesso alla Hall dal pomeriggio di domani, ma ne verrà data conferma lunedì mattina.