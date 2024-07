Notte fuori casa per i residenti della Folla di Malnate assediati dall’acqua

La pioggia è tornata puntuale nella serata di oggi, domenica, su gran parte del Varesotto e la situazione richiede prudenza di fronte ad un’emergenza idro-geologica a Malnate.

Galleria fotografica Allagamenti alla Folla di Malnate 4 di 7

Per questo motivo, a seguito delle forti precipitazioni in corso da ieri e previste anche per questa notte, l’amministrazione comunale tramite il COC (centro operativo comunale) ha emesso un’ordinanza con cui si predispone l’evacuazione di un civico di viale Zara a tutela dei residenti.

La situazione – si legge nell’ordinanza – presenta grosse criticità in termini di servizi igienici e disponibilità di corrente elettrica. Si stanno predisponendo delle sistemazioni temporanee per minimizzare, per quanto possibile, i disagi per la popolazione.

Il sindaco Nadia Cannito ha seguito da vicino le operazioni della Protezione Civile, Vigili del fuoco e di tutti gli uffici coinvolti, coordinandone le operazioni. Il primo cittadino esprime, inoltre, la sua vicinanza alla cittadinanza colpita dalla calamità.

IL VIDEO DEL MOMENTO IN CUI L’ACQUA HA INVASO LE CASE A MALNATE