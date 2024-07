La Protezione Civile di Varese all’esercitazione regionale “Iseo Frana Monte Saresano Tavernola”

Nei giorni venerdì 12 e sabato 13 luglio, il Modulo Specialistico Telecomunicazioni (TLC) della Colonna Mobile della Provincia di Varese ha partecipato all’esercitazione regionale “Iseo Frana Monte Saresano Tavernola”.

L’evento ha coinvolto anche altri moduli di province lombarde, tutti interconnessi con il Modulo TLC della Colonna Mobile Regionale, sotto l’osservazione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

L’esercitazione è stata progettata per testare l’intervento della Colonna Mobile TLC della Regione Lombardia in caso di attivazione del piano di emergenza per la Frana del Monte Saresano nel comune di Tavernola Bergamasca.

Durante l’evento, è stato simulato il malfunzionamento e disservizio totale delle infrastrutture di comunicazione ordinaria, richiedendo così l’attivazione della rete di comunicazione emergenziale attraverso i Centri Trasmissioni Mobili Regionali delle province lombarde.

I volontari del Modulo Specialistico della Colonna Mobile Provinciale (GC Solbiate Olona, Castellanza, Caravate, Taino, Associazione Nazionale Alpini Varese) sono stati inviati al Centro Operativo Comunale di Vigolo in Provincia di Bergamo. Parallelamente, presso il Centro Polifunzionale di Emergenza delle Fontanelle, il modulo segreteria ha attivato le procedure standard per la gestione dell’emergenza, coinvolgendo anche altri moduli operativi strategici (GC Gazzada Schianno, GC Varese, GC Buguggiate, GC Solbiate Olona, Ass. Calluna).

L’esercitazione regionale è stata sviluppata per posti di comando, quindi, non ha avuto un impatto diretto sulla cittadinanza. Tuttavia, sono stati impiegati numerosi mezzi speciali e un significativo numero di personale, tra funzionari e volontari, specializzati nella gestione di emergenze, a supporto della zona lacustre del lago d’Iseo.

Il Presidente e i Consiglieri provinciali ringraziano i volontari che hanno partecipato a questo importante progetto e le Amministrazioni che li supportano.